Фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, с 5 по 8 августа на территории области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие по безопасному вождению мототранспортных средств и соблюдению требований Правил дорожного движения водителями мотоциклов. - За два дня проведения мероприятия к административной ответственности привлечены 44 водителя мототранспортных средств, в том числе 3 за управление мототранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 6 за управление мотоциклом без мотошлема, двое за нарушение правил маневрирования, один за управление с не пройденным техническим осмотром, 21 за управление без государственных номеров и водительских удостоверений. Водворены на специальную стоянку 24 мотоцикла, - рассказали в полиции. - В этой связи, убедительная просьба к нашим гражданам, управляющим мототранспортными средствами соблюдать правила дорожного движения Республики Казахстан и не подвергать себя и окружающих к опасности на дороге.