Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов проверил темпы строительства социальных и жилых объектов города, сообщает служба коммуникации Атырауской области. Глава региона ознакомился с ходом реконструкции набережного участка от моста проспекта Бейбарыс до молодежного парка отдыха. Аким указал на недостатки проводимых работ. К примеру, на территории отсутствуют общественные туалеты, полицейские пункты, нет пандусов, а также тактильных лент. Это специальное наземное контрастное устройство для инвалидов, предназначенное для определения «опасных зон» и ограничений. Подрядчики заверили, что исправят все замечания. Отметим, что срок завершения работ - сентябрь 2020 года. На данный момент, строительство объекта выполнено на 93 %. Также, Махамбет Досмухамбетов ознакомился со строительством участка водопровода в микрорайоне Атырау. Старый водопровод с 1989 года изношен, нередки здесь и аварийные ситуации. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию нового полиэтиленового водопровода улучшится водоснабжение жителей микрорайонов Атырау и Атырау-2. Аким области проинспектировал санитарную очистку и осушивание канала «Ерик-Мостовой». Работу здесь проводит ТОО «Спецавтобаза». На сегодняшний день, откачано более 210 тысяч кубометров воды, а также проведены работы по скосу травы вдоль канала. Проводимые работы позволят полностью очистить канал. Улучшиться экология данного района и, по словам специалистов, положительно повлияет на уменьшение нашествия комаров. Далее, глава региона посетил строительство двух жилых домов на 240 кв. м. в микрорайоне Нурсая. Выполнение строительных работ составляет 95%. В данное время работы на стадии ведения внутренних отделочных работ, ведутся работы по благоустройству территории, срок завершения работ - август 2020 года. - Завершается к сдаче в эксплуатацию двух жилых дома на 200 квартир. В течение месяца они должны быть готовы. Еще строительство двух домов завершается в микрорайоне Береке. В результате этого, жители аварийных общежитий получат возможность переселиться в новое благоустроенное жилье, - сказал Махамбет Досмухамбетов. Здесь же, аким области осмотрел ход строительных работ по ремонту магистральных тепловых сетей, а также строительство инженерной инфраструктуры для 40 многоэтажных жилых домов по программе «Нұрлы-Жер» и 12 многоэтажных жилых домов комплекса «Модерн-Строй». На сегодня, в микрорайоне Нурсая ведутся работы по текущему ремонту линий теплоснабжения и горячего водоснабжения, которые пришли в негодное состояние. После завершения ремонтных работ теплом и горячей водой будут обеспечены 97 жилых многоквартирных дома и общеобразовательная школа №40, сроки завершения запланированы на конец августа текущего года. Затем аким области осмотрел подстанцию в микрорайоне Жумыскер, дав ряд конкретных поручений. На сегодняшний день, совместно со специалистами АО «Атырау-Жарық» подготовлена дефектно-сметная документация по подключению подстанции. В данное время ведутся работы для закупки необходимых материалов. Акиму города предстоит ежедневно контролировать ход введения в эксплуатацию и завершить их в сжатые сроки. С приближением нового учебного года встает вопрос о сдаче в эксплуатацию новых школ. По области сейчас идет строительство 10 школ и 5 детских садов. Аким области осмотрел завершающую стадию работ двух школ – в Жумыскере и микрорайоне Самал. - По плану, сдача в эксплуатацию школы на 600 мест планировалось в декабре текущего года. Однако подрядчики планируют завершить все работе не позднее 15 сентября. Еще одна школа имени Муратбаева, в Жумыскере. будет сдана в эксплуатацию до конца августа, - отметил глава региона. Вопросы функционирования общественного транспорта также были на контроле руководства области. Глава региона ознакомился с работой автобусного парка. Как отметил аким области, при ослаблении карантинного режима, будет запущен общественный транспорт. К этому и должны быть готовы перевозчики. - Работать есть еще над чем. Мы приобрели дополнительно 170 автобусов. Из них 10 автобусов будут курсировать на пригородных маршрутах, между районами. Остальные в областном центре. Если ранее приобретенные автобусы пользовались сжиженным газом, то эти автобусы будут ездить на компримированном (сжатом) природном газе. Для этого будет построить метановую заправку. Для этого потребуется полтора месяца, - отметил Махамбет Досмухамбетов. По итогам рабочей поездки глава региона поручил руководству города вести ежедневный контроль за ходом строительства всех социальных объектов и жилых домов. Руководителям государственных учреждений и подрядных компаний поручено своевременно и качественно выполнять данные работы.