Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 872 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 428 без клинических проявлений. в В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 174 / 78 город Алматы - 151 / 73 город Шымкент - 24 / 13 Акмолинская область - 39 / 22 Актюбинская область - 10 / 5 Алматинская область - 23 / 16 Атырауская область - 41 / 35 Восточно-Казахстанская область - 78 / 30 Жамбылская область - 30 / 18 Западно-Казахстанская область - 55 / 24 Карагандинская область - 90 / 27 Костанайская область - 30 / 13 Кызылординская область - 6 / 6 Мангистауская область - 29 / 24 Павлодарская область - 26 / 15 Северо-Казахстанская область - 40 / 11 Туркестанская область - 26 / 18 Всего в стране выявлено 98701 заболевший.