По информации службы спасения, 10 августа в ЗКО возможна пыльная буря, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. По данным РГП "Казгидромет", 10 августа в Уральске ожидается переменная облачность, днем +27 градусов, ночью +15. В Атырау будет облачно, днем +30 градусов, ночью +19. В Актау ожидается погода без осадков, температура воздуха днем +28 градусов, ночью +18. В Актобе синоптики прогнозируют дождь с грозой, днем +19 градусов, ночью +14.