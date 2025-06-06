В мае 2025 года с помощью космических снимков выявили 62 незаконные свалки в двух районах: это в Бурлинском районе и районе Байтерек радиусом в 100 километрах от городов Уральск и Аксай.

Заместитель руководителя департамента экологии по ЗКО Сырым Тлегенов в ходе брифинга рассказал, что в мае 2025 года с помощью космических снимков выявили 62 незаконные свалки в двух районах: в Бурлинском и районе Байтерек радиусом в 100 километров от городов Уральск и Аксай.

— По результатам космического мониторинга в 2024 году на территории области выявили 192 стихийные свалки (24 в Уральске, 50 в Бурлинском районе, 71 в районе Байтерек, 40 в Теректинском районе, одну в Таскалинском район, четыре в Сырымском районе и две в Чингирлауском районе). Также в прошлом году ликвидировали 158 точек, а это 85% от общего числа, — рассказал Сырым Тлегенов.

По его словам из общего числа стихийных свалок в 2024 году семь точек не подтвердились, одна свалка расположена была на частной территории, 22 точки на основе земельных актов зарегистрированы как незаконные полигоны ТКО в базе «Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра».