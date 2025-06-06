Президент Казахстана поздравил всех мусульман с праздником Курбан айт.

Сегодня, 6 июня, мусульмане отмечают один из важных праздников Курбан айт. Поздравление Касым-Жомарта Токаева опубликовала Ак орда.

— Дорогие соотечественники! Поздравляю со священным для всех мусульман праздником Курбан айт, олицетворяющим созидание, добро и милосердие! В эти благословенные дни принято помогать нуждающимся, что стало нашей исконной традицией, передающейся из поколения в поколение. Ислам учит почтительности друг к другу и заботе о ближних, призывает к солидарности и взаимоуважению. Именно благодаря таким непреходящим ценностям укрепляется единство нашего народа, - сказал глава государства.

По словам Токаева, Курбан айт – праздник взаимопонимания и согласия. Сохраняя стабильность в стране и сплоченность в обществе, наша страна сможет преодолеть любые вызовы и достичь наших стратегических целей.

— Вместе мы построим Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан. Пусть сбудутся все светлые пожелания, высказанные в эти дни! Желаю благополучия каждой семье! С праздником Курбан айт! - сказал президент.



