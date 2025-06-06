Дорожают не только тарифы на коммунальные услуги, но и медицинские услуги и продовольствие.

По итогам мая в Казахстане общая годовая потребительская инфляция составила 11,3% после 10,7% в апреле. Самой заметной скоростью отличаются платные услуги – 16%, и это самые высокие годовые темпы для любого месяца по крайней мере с начала 2011-го, передает канал DUTA HUB со ссылкой на Бюро Нацстатистики.

— На фоне продолжающейся реформы тарифов по-прежнему обращают на себя внимание жилищные услуги. Например, холодная вода прибавила г/г 97,6% (!), водоотведение – 25,1%, отопление – 19,2%. Вклад услуг ЖКХ в общий показатель инфляции составил 1,81 п.п., незначительно снизившись, впрочем, по сравнению с апрелем. Ну, а кроме коммуналки не особенно радуют и другие категории: например, вклад услуг здравоохранения в общую инфляцию увеличился до 1,39 п.п., сами они подорожали на 12,3% г/г, - сообщают аналитики.

По данным канала, продовольственной инфляции достигла в годовом выражении 9,6%, ускорившись с апрельских 8,5%. Ощутимо дорожают, к примеру, лук (+76,3%), картофель (+66,9%), подсолнечное масло (+23,8%). Вклад конкретно продуктов питания и безалкогольных напитков в общий показатель инфляции в этот раз ощутимо прирос: сразу 3,8 п.п. после 3,3 п.п. в апреле.

Непродовольственная инфляция в годовом выражении составила 9%, причем годовой показатель оказался ниже, чем у продтоваров, впервые с марта 2023 года. Заметные темпы роста цен фиксируются по ювелирным изделиям/часам (+33,5%), новым легковым авто (+24,9%), крупным бытовым электроприборам (+20,4%).



