Чтобы снизить износ сетей, в этом году начали замену воздушных линий.

Заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ области Мурат Конысбаев рассказал на брифинге, что в регионе сейчас имеется более 20 тысяч линий электропередачи и свыше трех тысяч трансформаторных подстанций. Средний уровень износа электрических сетей составляет 78,8%.

— За последние три года реализовано 12 проектов общей стоимостью 13 миллиардов тенге. В их числе — модернизация электрических сетей в шести населённых пунктах Сырымского, Таскалинского, Шынгырлауского и Бурлинского районов по программе «Ауыл – ел бесігі». Помимо этого, завершено строительство пяти новых объектов, включая подстанции 110/10 кВ в микрорайонах «Акжайык» и «Жұлдыз», ремонтно-производственную базу в микрорайоне Зачаганск, а также распределительные сети в микрорайоне «Акжайык». Также проведён капитальный ремонт турбоагрегата №1 мощностью 12 МВт на Уральской ТЭЦ, в результате чего общая мощность станции увеличена до 58 МВт, — сообщил Мурат Конысбаев.

Чтобы снизить износ сетей, в этом году начали замену воздушных линий 110 кВ на участках Зачаганск – Перемётное, Перемётное – Таскала и Чапаев – Первомайск. На эти работы выделено 2,8 миллиарда тенге. Также в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» начато строительство шести объектов электроснабжения. В этом году на них направят 3,5 миллиарда тенге, а общая стоимость проектов составляет 10,3 миллиардов тенге. Заказчиком выступает ТОО «Западно-Казахстанская РЭК».

Между тем и.о генерального директора «ЗапКазРэк» Аскар Гайсин добавил, что на 2025 год выделено 500 млн тенге на ремонт. Планируется обновить 709,84 км воздушных и кабельных линий 0,4–110 кВ, 22 подстанции и 164 КТП. В рамках ремонтного фонда было отремонтировано 716,85 км воздушных и кабельных линий 0,4–110 кВ, 16 подстанций и 218 комплектных трансформаторных подстанций. Установлено 2 607 опор. Физический объем выполненных работ составил 100%.

Что было сделано:

Заменены старые и аварийные провода и опоры;

На подстанциях и КТП с большим износом обновлено оборудование;

Проверены и при необходимости отремонтированы заземления, изоляторы и коммутационные устройства.

Ремонтная программа идет по графику и будет полностью завершена до конца 2025 года. Также реализуется инвестиционная программа стоимостью 1 151,98 миллионов тенге. План — 54 км работ. На сегодня выполнено 88%.







