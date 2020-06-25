Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 17 июня около 9.00 на железнодорожных рельсах в микрорайоне Северо-Восток. 83-летняя женщина переходила пути и в этот момент ее сбил тепловоз. По сообщению управления здравоохранения ЗКО, из-за травм несовместимых с жизнью она скончалась во время транспортировки. Пресс-секретарь департамента полиции на транспорте МВД РК Лаззат Касымжанова рассказала, что факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта повлекшее по неосторожности смерть человека". – Проводится расследование. Другая информация по этому делу не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК, - рассказала Лаззат Касымжанова. Транспортные полицейские призывают всех граждан строго соблюдать правила личной безопасности и напоминают о том, что переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных, а именно по пешеходным переходам, мостам и железнодорожным переездам. – Нахождение несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры без надзора взрослых недопустимо. За нарушение правил перехода по железнодорожным путям в неустановленных местах, согласно административного законодательства РК, предусмотрена ответственность, - добавили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.