На онлайн-встрече с акимом Атырауской области Махамбетом Досмухамбетовым с выпускниками приняли участие более 20 учащихся школ города Атырау и районов области. Большинство из них – выходцы из малообеспеченных и многодетных семей, сироты и полусироты – одареннные и талантливые выпускники. Почти все молодые ребята достигли успехов в разных сферах, успешно выступали на международных, республиканских и областных олимпиадах. Глава региона провел непринуждённую беседу с молодежью, поинтересовался об их планах на будущее, дал советы и ценные рекомендации. Выпускники рассказали о предстоящем Едином национальном тестировании, о выбранных ими профессиях, высказали свои мнения об актуальных общественных вопросах. Выпускник школы имени А. Джангельдина города Атырау Эльдар Курмаш – юный изобретатель, создавший новое мобильное приложение, связывает свое будущее с информационными технологиями. Аким области М. Досмухамбетов, в свою очередь отметил: «Сегодня в мире интенсивно развиваются информационные технологии, без которых уже невозможно представить ни одну отрасль. Глобальная пандемия вновь доказала значение цифровизации. В нашей стране этой отрасли уделяется особое внимание. Крайне важно уже сейчас осваивать новые технологии. Сегодня ты создал мобильное приложение, и верим, что в будущем сделаешь открытие мирового уровня на благо всего человечества. Желаю достичь своей мечты». Глава региона Махамбет Досмухамбетов, пожелал удачи выпускникам, а также поблагодарил учителей за их великий труд. В завершение встречи выпускник школы имени Амангельды города Атырау Айбек Каримов исполнил произведение Абая «Айттым сәлем, Қаламқас». Аким области вручил книгу «Абайдың қара сөздері» педагогам , принимавшим участие в онлай-встрече выпускников, которые воспитали достойных учеников. Подарки от имени акима будут доставлены и всем другим выпускникам, принявшим участие в онлайн формате.