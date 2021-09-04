Сегодня аким области Гали Искалиев вручил юбиляру поздравительное письмо от имени Президента страны Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи глава региона отметил большой трудовой путь и заслуги Вячеслава Валиева. – Ваш трудовой путь большой пример для молодого поколения. Вы начинали от подсобного рабочего, стали инженером-конструктором, затем главным конструктором и вот уже более 30 лет возглавляете одно из сильнейших промышленных предприятий Казахстана. Под вашим непосредственным руководством за годы Независимости выпущены более 30 различных катеров и кораблей. Завод «Зенит» – это единственное на сегодняшний день предприятие в Казахстане, которое выпускает такую продукцию для военно-морских сил и пограничной службы», – сказал аким области. На этапе становления независимого Казахстана завод «Зенит» также пережил немало трудностей. Сегодня хорошо известно высокое качество продукции завода, ведь за каждым продуктом стоят десятки тысяч трудовых часов. ​Заслуги юбиляра отмечены орденами «Құрмет», «Парасат», медалью «За трудовую доблесть» и другими наградами. В. Валиев активно участвует в общественной жизни области, был депутатом областного маслихата созыва. Вячеслав Валиев отметил, что впервые переступил порог завод в 16 лет и с тех пор труд на благо завода стало делом всей жизни. Руководитель «Зенита» выразил благодарность руководству страны за постоянную большую поддержку в развитии завода. – В этом году завод получил крупный госзаказ. На сегодня это самый значимый проект для завода. Уверен, что проект будет реализован в сроки, качественно и станет очередной гордостью предприятия, – сказал аким области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.