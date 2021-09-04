- В приемное отделение областной больницы обратилось 8 детей. Два вызова было на дом (неотложка поликлиник). Все дети на амбулаторном наблюдении. Серьезных повреждений нет, - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО. - В данных случаях глаза промыли, закапали капли, детям прописан покой и сутки без яркого света.

- Факт действительно имел место. Претензий со стороны родителей к школе в настоящее время нет, тем не менее факт зарегистрирован. Во время перемены включили в классе кварцевую лампу и по всей вероятности забыли выключить, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Инцидент произошел 4 сентября в СОШ №3 г.Уральск. Как выяснилось, учащиеся 6 класса занимались в кабинете с включенной кварцевой лампой. Это выяснилось позже, когда дети стали жаловаться на жжение в глазах. У нескольких учеников глаза покраснели, появился зуд.В самой школе получить комментарий не удалось. Вахтер сообщила, что директор на совещании. В отделе образования г.Уральск сообщили, что "ответят в рабочий день".Между тем врачи уверяют, что роговицу глаз дети не повредили. - Серьезные последствия возникают лишь в тяжелых случаях, когда происходит ожог роговицы. А ожог можно получить, если смотреть на лампу более 10 часов. Тогда, если не оказать помощь во время может остаться помутнение, - пояснила д.м.н., профессор Магрипа Кожакбаева.