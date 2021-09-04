По информации РГП "Казгидромет", днем 5 сентября в Уральске ожидается погода без осадков, температура воздуха до +20 градусов. Ночью ожидается дождь с грозой, +11 градусов. В Атырау переменная облачность, днем +24 градуса, ночью +15. В Актау осадков не ожидается, днем +27 градусов, ночью +17. В Актобе будет облачно. Температура воздуха днем составит +23 градуса, ночью +11. В Алматы синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем +34 градуса, ночью +18. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.