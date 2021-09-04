Получить безопасный статус могут и иностранные граждане, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в ходе брифинга в РСК отметил, что среди заболевших коронавирусом были выявлены привитые за рубежом вакциной Pfizer. О том, что казахстанцы привились заграницей, становится известно только, когда они попадают к врачу с признаками коронавирусной инфекции. После Pfizer COVID-19 повторно инфицировались три человека в Алматы. Также известны единичные случаи заражения после вакцинации препаратом Moderna.

- Кто-то выезжал, находился за границей, привился там, что делать им? Те граждане, что имеют ИИН, должны обратиться в поликлинику по месту жительства, где их данные по вакцинации будут внесены в базу и им будет присвоен «зелёный» статус в приложении Ashyq. Тем иностранным гражданам, кто не имеет ИИН, при себе необходимо иметь паспорт вакцинации, - пояснил Бекшин.

Согласно последнему постановлению санврача, в выходные дни посещать бизнес-объекты могут только лица с «зелёным» статусом (или имеющие медотвод либо справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус). Поэтому, привитые за рубежом, должны сами быть заинтересованы в занесении своих данных в единую базу.

Жандарбек Бекшин также посоветовал гражданам проходить вакцинацию против коронавируса в городе проживания. В стране имеется достаточный запас и выбор вакцин: Спутник-V, QazVac и Vero Cell. К слову, вакцина Pfizer-BioNTech Comirnaty уже получила временную регистрацию в Казахстане. Правда ей будут в первую очередь прививать беременных женщин и детей.

