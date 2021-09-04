Жительница Алматы пожаловалась на угрозы со стороны соседей после установки домиков для кошек во дворе многоквартирного жилого дома, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Историю жительницы дома на пересечении проспектов Сатпаева и Желтоксан рассказало общественное объединение помощи животным Comes.

- Чудесные и добрые люди облагородили свой двор, посадили ёлочки и разбили клумбы с цветами, а для бездомных кошечек построили утеплённый домик, установили в центре двора. При этом вокруг чистота и порядок. И должны были бы окружающие быть благодарны за такую красоту, но к сожалению, инициаторы данных благоустройств, Лидия и Мурат, стали врагами для жителей двора. Бесконечные скандалы, грубость и оскорбления от соседей, которые угрожают отравить кошек или вызвать отлов, так как они им, почему то, категорически мешают. Но хочется повторить, что во дворе идеальный порядок, нет ни мусора, ни запаха. И всё равно, кого то это не устраивает, - написали представители Comes, отметив, что установка домиков для бездомных животных - обычная практика в Грузии и Турции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Журналист обратился к руководителю отдела ветеринарии управления предпринимательства и инвестиций Алматы Айгерим Жаксылык, которая обещала рассмотреть вопрос. Однако на сегодня программ по условно-владельческим животным, которых подкармливает население, в стране нет.

- На сегодня по закону считается, что это бродячие животные. Если женщина станет владельцем, то допускает самовыгул. Продолжать кормить она их может, но законом это не защищено, - пояснила Жаксылык.

Простыми словами - кошки могут угодить в отлов, так как официально считаются бездомными.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.