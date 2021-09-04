- Поручаю за счёт пустующих пастбищ заготавливать корм для скота. Эти земли нужно не выставлять на торги, а использовать на благо населения, - сказал Махамбет Досмухамбетов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Махамбета Досмухамбетова, известно, что одной из проблем в стране, обозначенных президентом, является неэффективное использованием земель для скотоводства. При этом глава области поручил акимам районов заготовить корм для скота.Напомним, в этом году сразу в нескольких регионах Казахстана из-за засушливого лета возник дефицит кормов для домашнего скота. Западно-Казахстанская область выделила порядка 10 тысяч га пастбищных угодий для фермеров Атырауской области.