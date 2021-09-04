- Выезд на встречную полосу движения, согласно анализа, оказался одной из главных причин гибели людей на дорогах. Самые страшные последствия при встречных ДТП, и понятно почему: скорости транспортных средств суммируются. Порядка 40% всех аварий случаются из-за выезда на встречку, — говорит начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.

По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, второго сентября в 19:00 38-летний водитель Chevrolet Aveo, двигаясь со стороны Хромтау, на 915 километре дороги Самара-Шымкент вблизи посёлка Карлау, при совершении обгона не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в правую сторону по ходу движения. В результате ДТП водитель и один пассажир скончались, ещё трое пассажиров госпитализированы в ЦРБ Хромтау. Полиция начала досудебное расследование по статье 345 часть 3 УК РК «Нарушение ПДД».