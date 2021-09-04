50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейИлье Смирнову поставили диагноз врождённая глаукома обеих глаз и на операцию ему было необходимо 1,5 млн тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Двухмесячный малыш из Уральска может остаться слепым на всю жизнь Фото предоставлено мамой Ильи Галиной Лапиной-Смирновой 27 августа в редакцию "МГ" обратилась мама двухмесячного Ильи - Галина Лапина-Смирнова. Женщина рассказала, что её сыну поставили не утешительный диагноз - глаукома обеих глаз и ему необходима срочная операция. Мама малыша была у офтальмолога в поликлинике, посетила частные клиники, дважды ездила в Алматы в КазНИИ глазных болезней, где врачи назначают пока только терапевтическое лечение - глазные капли. Галина говорит, что в КазНИИ врачи обещают сделать операцию только в пятимесячном возрасте, если не будет никаких отрицательных показаний у малыша. Но после приема капель у Ильи пошел воспалительный процесс. Родители малыша собирали деньги, чтобы отправиться в Санкт-Петербург к доктору Олегу Дискаленко. Там обещают вернуть зрение малышу даже в двухмесячном возрасте. Большую часть - 1,2 млн тенге на операцию уже перечислили неравнодушные казахстанцы и семье оставалось собрать 300 тысяч тенге. Но и их буквально через несколько часов после публикации новости на сайте, удалось собрать.
- Я благодарю каждого, кто нам помог. Уже к ночи нам собрали 1 540 000 тенге. Сбор закрыт. Еще раз благодарю всех за помощь, - говорит Галина.
Уже шестого сентября семья отправится в Санкт-Петербург на операцию. Фото предоставлено мамой Ильи Галиной Лапиной-Смирновой