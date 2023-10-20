Акимат Уральска пересмотрел проект повышения тарифа на проезд
Акимат Уральска подготовил новый проект постановления, согласно которому предлагается повысить тариф на проезд в общественном транспорте не до 120, а до 100 тенге.
Первый проект опубликовали 26 сентября. Предлагалось, чтобы плата за проезд была:
при безналичном расчёте — 120 тенге (сейчас 80 тенге),
при наличном — 200 тенге (сейчас 150 тенге).
Уральцы активно обсуждали повышение стоимости проезда, считая рост тарифа слишком резким. Заместитель акима тогда объяснил, что без этого пассажирский транспорт города «встанет».
12 октября Общественный совет поддержал изменения. Хотя и его члены попросили расширить льготную категорию: включить детей до 14 лет, предоставить проездной студентам и снизить тариф для матерей, воспитывающих детей-инвалидов.
20 октября в акимате Уральска сообщили, что рассмотрев предложения, и основываясь на выводах из расчётов расширения льготной группы, повышение тарифа до 120 тенге становится нецелесообразным. И не решит вопрос с созданием дополнительного дохода и экономии субсидий.
— Акимат подготовил новый проект постановления, согласно которому предлагается повысить тариф до 100 тенге. Льготная категория пассажиров, предложенная предыдущим проектом постановления, остаётся без изменений, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Проект вместе с расчётами опубликуют для обсуждения на сайте «Открытые НПА» и представят на очередном заседании Общественного совета.
