Этот факт выявила Генеральная прокуратура РК, о чем сообщила в ответе на депутатский запрос мажилисмена Абзала Куспана.

По данным Telegram-канала Halyqstan, ведомство подтвердило выявленные в результате проверок Федерации футбола Казахстана (далее – Федерация, ФФК) и футбольных клубов нарушения. В том числе – организацию договорных матчей и прием ставок в букмекерских конторах.

Ставки футболисты и тренеры делали, несмотря на прямо прописанных в трудовых договорах запрет. В азартности были уличены 9 актюбинских футболистов, сделавшие ставки на общую сумму 110 миллионов тенге. В связи с этим в Федерацию было внесено представление об устранении нарушений.

В ответ Федерацией разработана «Дорожная карта», которая предусматривает создание комитетов по аудиту, финансам и этике, а также реализацию 33 мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисциплины. Кроме того, по результатам проверки принят ряд кадровых решений. Уже расторгнуты трудовые договоры с руководством аппарата Федерации, управляющим директором, директорами юридического, операционного и маркетингового департаментов, а также начальником службы интегрити. Также ряд руководящих должностных лиц Федерации были понижены в должности.

Напомним, 3 сентября депутат нижней палаты парламента на заседании мажилиса обратился к Генпрокурору Берику Асылову с просьбой организовать расследование договорных матчей. Он выразил обеспокоенность тем, что Казахстан занимает 4 место в мире по договорным матчам, посчитав это доказательством широкого распространения несправедливых игр в казахстанском футболе.