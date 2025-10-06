Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта РК, частный железнодорожный перевозчик «Сары-Арка компани» продолжает обновление парка подвижного состава. На линию выведены три новых плацкартных вагона. Ранее компания запустила специализированный вагон, оборудованный для перевозки людей с особыми потребностями.

Новые вагоны оснащены современным оборудованием: установлены кондиционеры, холодильники, СВЧ-печи, розетки и USB-разъёмы для зарядки гаджетов.

Для повышения безопасности предусмотрены камеры видеонаблюдения и 4G-модемы, а для улучшения качества обслуживания внедрено QR-анкетирование, позволяющее пассажирам оставлять отзывы прямо в пути.

В целом сегодня 23 вагона компании оборудованы системами видеонаблюдения, что делает поездки по направлению «Уральск – Астана» ещё безопаснее и комфортнее.