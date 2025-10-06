Движение через улицу Жымпиты на пересечении с улицей Черекаева ограничат на сутки.

В пресс-службе городского акимата , что в рамках проекта «Реконструкция ТМ-2 от коллектора ТЭЦ до опуска в ТК-10 (район ТЦ «Сити Центр») планируется проведение работ по монтажу металлических конструкций теплотрассы через улицу Жымпиты на пересечении с улицей Черекаева.

Поэтому движение транспортных средств на участке будет ограничено с 08:00 7 октября до 20:00 8 октября. Жителей и автолюбителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что водопроводная авария оставила без воды центр Уральска.

Фото пресс-службы городского акимата