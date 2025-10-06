Демонтаж займёт примерно два месяца, после чего начнётся восстановление дома.

В акимате Актобе , что в доме №24/1 по проспекту Абая, где 4 июня произошёл взрыв, начались демонтажные работы. Всё проходит по ранее утверждённому плану. Работы выполняет компания «Ремстроймонтаж-2008», а проект и смету подготовило «Актобе граждан проект». Документы прошли независимую экспертизу. Демонтаж займёт примерно два месяца, после чего начнётся восстановление дома.

Жильцы трёх подъездов временно живут в жилом массиве Есет батыр. По их просьбе им доставили бытовую технику, мебель, ковры, средства для уборки и другие необходимые вещи. Помощь оказали местные предприниматели по инициативе акима города.

Напомним, что взрыв в квартире многоэтажного дома на бульваре Абая в Актобе произошел вечером 4 июня. В квартире на 4-м этаже 5-го подъезда дома произошел взрыв, вызвавший пожар. В результате погиб хозяин квартиры. Жильцы трех подъездов были эвакуированы в общежитие, где их обеспечили трехразовым питанием и предоставили гигиенические средства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, результаты расследования пока не готовы.



