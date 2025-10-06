70 лет Синьцзян-Уйгурскому автономному району важнейшее событие для всего Центрально-Азиатского региона, в котором народы Центральной Азии видят колыбель истории.

С 8 по 16 сентября 2025 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в городах Урумчи, Кашгар и Инин состоялся выездной семинар для руководителей крупнейших мировых медиа-изданий. В фокусе внимания международных журналистов оказались вопросы глобального совместного строительства экономического пояса Шелкового пути. Более 30 представителей СМИ из более чем 20 стран мира, включая Китай, Россию, Казахстан, Германию, Испанию, Канаду, Саудовскую Аравию, Турцию, Швецию и других собрались для того, чтобы своими глазами увидеть, как живет современный Китай, развивающийся гигантскими шагами, его историко-культурное, экономическое развитие и положение провинций, повседневную жизнь многонационального и колоритного народа КНР, а также обменяться профессиональным опытом и мнениями касательно важнейших вопросов глобальной экономической повестки. В мультиязычной среде донести важный смысл информации помогали многочисленные переводчики, а также информационный офис Синьцзяна.

Источник: ИА Toppres.kz

Программа международного события открыла возможность каждому участнику узнать историю и культуру Китая и других стран, а также достойно представить свои медиа-платформы. Каждый день семинара был насыщен активной программой посещения государственных учреждений, исторических музеев, портов, культурных и религиозных институтов, объектов индустриального и промышленного развития Китая, сельского хозяйства, образования и науки, традиционных базаров и мелких ремесленных лавок. Отправной точкой для международной группы в исследовании региона и Китая в целом стал Музей Синьцзяна, расположенный в Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. На сегодня это один из крупнейших историко-культурных центров, который был основан более 70 лет назад в 1953 году и отражает богатое культурное наследие региона, где веками в мире сосуществовали различные народы, включая уйгуров, ханцев, казахов и других. В музее представлены археологические находки, этнографические экспозиции, древние рукописи и мумии, сохранившиеся в условиях пустыни. Особым интересом у публики пользуется зал, посвящённый Великому Шёлковому пути. Символично, что именно Синьцзян считается западными воротами Китая, а также важным торговым, транспортно-логистическим хабом в реализации масштабной программы «Один пояс - один путь» между Казахстаном и Китаем, Центральной Азией и остальным миром. По своей мультикультурности, традициям и обычаям народов, которые населяют регион СУАР, наверное, не сравнится ни одна провинция Поднебесной. Журналисты подробней узнали об исторических аспектах формирования Синьцзяна на лекции и обменялись мнениями и впечатлениями.

Источник: ИА Toppres.kz

Исторически Синьцзян назывался «Западными регионами», что означает западные территории Китая, и с древнейших времён является неотъемлемой его частью. В 1884 году правительство династии Цин учредило провинцию Синьцзян. 1 октября 1955 года был создан Синьцзян-Уйгурский автономный район с административным центром в городе Урумчи. В конце сентября этого года Председатель КНР Си Цзиньпин посетил праздничные мероприятия, посвященные 70-летней годовщине образования района.

Синьцзян расположен на северо-западе Китая и во внутренних районах Евразийского континента. Он занимает площадь 1,6649 миллиона квадратных километров и граничит с восьмью странами: Монголией, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном и Индией. Имея сухопутную границу длиной более 5 700 километров, Синьцзян является административным регионом провинциального уровня с наибольшей территорией, самой длинной сухопутной границей и наибольшим числом соседних стран в Китае.

Источник: ИА Toppres.kz

Из Музея СУАР группа отправилась в Международный сухой порт Урумчи. На сегодня это ключевой логистический узел между Азией и Европой. Динамично развивающийся последние десять лет транспортный коридор, позволяет ежедневно осуществлять мультимодальные поставки более чем 200 категорий товаров. Среди них как товары народного потребления, так и грузы для тяжелой промышленности и различное оборудование. С начала своего функционирования, сухой порт осуществил 5 900 рейсов по 21 маршруту в более чем 26 городов мира. К слову, доставка продукции до Казахстана занимает всего два дня, восемь дней в Россию и около 16 дней в крупнейшие европейские города. Стоит подчеркнуть, что этот сухопутный порт играет ключевую роль в инициативе «Один пояс - один путь», соединяя Китай с Центральной Азией, Европой и другими регионами. Здесь осуществляется перевалка грузов, таможенное оформление и логистическое обслуживание международных контейнерных поездов. Порт интегрирован с железнодорожными и автотранспортными сетями, что позволяет эффективно распределять товары по разным направлениям, особенно вдоль маршрутов Шёлкового пути.

Источник: ИА Toppres.kz

Ни для кого не секрет, что автомобильный рынок Казахстана переживает бум производительности и официальной дистрибуции крупнейших китайских автомобильных брендов. По данным Казахстанского автомобильного союза, с начала года было продано 125 034 единиц новых автомобилей, что на 23% больше показателей прошлого года. Сегодня рынок предлагает широкий ассортимент автомобилей различной комплектации, способных удовлетворить самые разные вкусы автовладельцев. Именно поэтому особенно интересным было посещение филиала Guangzhou Automobile Corporation (GAC Group) в Синьцзяне, нацеленного на развитие автомобильной промышленности региона. Предприятие выпускает легковые автомобили под брендами GAC Trumpchi и других марок, уделяя внимание экологичности и внедрению чистых технологий. Филиал способствует созданию рабочих мест, повышению уровня локализации производства и стимулирует экономику.

Источник: ИА Toppres.kz

Как мы знаем, Синьцзян - это регион, где множество этнических групп живут вместе, а различные религии сосуществуют с древних времён. На начало этого года население региона составляло более 26 миллионов человек. В настоящее время здесь проживают представители 56 этнических групп, среди которых: уйгуры, ханьцы, казахи, монголы, хуэй, кыргызы, маньчжуры, сибо, таджики, дауры, узбеки, татары и русские. В регионе представлены такие религии, как ислам, буддизм, даосизм, христианство, католицизм и православие. Синьцзян придерживается политики свободы вероисповедания, а также поддерживает верующих в проведении их религиозных обрядов. Чтобы глубже узнать о религиозной толерантности Китая журналисты посетили Синьцзянский исламский институт в Урумчи. Он играет важную роль в формировании умеренного ислама, его учебная программа сочетает исламские дисциплины с курсами по китайскому языку, законодательству и государственным нормам. Студентов обучают чтению Корана, основам шариата и религиозной этике, что способствует межконфессиональному диалогу.

Источник: ИА Toppres.kz

Далее гуманитарный фокус сместился на промышленный. Гигантская промышленность Китая охватывает практически все отрасли - от сталелитейной и электроники до текстиля и автомобилестроения, что делает страну «фабрикой мира». К примеру, Tianshan Wool Tex - крупная текстильная компания, производящая шерстяную продукцию. Она объединяет полный цикл: от обработки сырья до выпуска готовой одежды и тканей, а также создаёт рабочие места для местного населения и национальных меньшинств. Журналисты также смогли оценить масштаб предприятия, специализирующегося на производстве высокотехнологичного оборудования и компонентов для промышленности. В свою очередь, филиал China Railway Construction Corporation (CRCC) в Синьцзяне занимается строительством инфраструктурных объектов, включая железные дороги, автомагистрали, мосты и туннели. Компания активно участвует в реализации национальных проектов, укрепляя транспортные связи региона с другими частями Китая и странами Центральной Азии.

Источник: ИА Toppres.kz





Источник: ИА Toppres.kz

Следующей точкой на карте исследования Китая стал удивительный и колоритный город на западе страны - Кашгар, стоящий на пересечении древних караванных путей Великого Шёлкового пути. Его история насчитывает более двух тысяч лет. Особую аутентичность придает сохранившийся до наших дней старый город с узкими улочками, рынками и традиционной уйгурской архитектурой, которая хранит дух древности и культурного многообразия. Одним из первых казахов, который ярко описал Кашгарию в своих записках стал казахский ученый, этнограф Шокан Валиханов. С древних времен Кашгар играл ключевую роль как центр торговли и культурного обмена между Востоком и Западом. Знакомство с городом продолжилось в мечети Ид Ках, которая является крупнейшей в Китае. Построенная в 1442 году, она занимает площадь 16 800 квадратных метров и вмещает до 20 000 верующих. Мечеть состоит из молитвенного зала, учебных помещений и двора, окружённого зелёными колоннами. Архитектура сочетает традиционные арабские элементы с уйгурским стилем. Изначально предназначенная для молитв и обучения, она также служит важным культурным и историческим памятником региона.

Источник: ИА Toppres.kz

Стоит отметить, что сам регион СУАР в 2024 году по показателю урожайности зерновых на единицу площади вышел на первое место среди всех провинций в Китае. Региональный ВВП Синьцзяна вырос на 6,1% в годовом исчислении, превысив отметку в два триллиона юаней. Правительство инвестирует в улучшение засолённых и солончаковых земель, развитие сельхоз угодий, а также экономию полива. Сельское хозяйство в Кашгаре играет важную роль в экономике региона, сочетая выращивание хлопка, зерновых, фруктов и развитие животноводства с внедрением современных агротехнологий на фоне сложных природных условий. В Кашгаре выращивают абрикосы, виноград, красные финики, орехи. К примеру, компания Kashi Galele Modern Agriculture Co. Ltd специализируется на переработке и экспорте грецких орехов. Компания активно поставляет продукцию в страны Центральной Азии, включая Казахстан.

Источник: ИА Toppres.kz

Безусловно, когда мы говорим о Китае невозможно не упомянуть и о традиционной китайской медицине, которая известна на весь мир. В Кашгаре международная группа посетила специализированную больницу традиционной китайской медицины. Она занимается диагностикой и лечением заболеваний с использованием акупунктуры, массажа и фитотерапии. Больница обслуживает местное население, способствуя сохранению и развитию традиционных медицинских практик в регионе. Кроме того, представители СМИ смогли лучше узнать о системе дошкольного образования, посетив один из местных детских садов, а также научный музей Кашгара и комфортные жилые пространства.

Третьей точкой посещения стал город Инин. Это живописный город, расположенный на берегу реки Или, недалеко от границы с Казахстаном. Это культурный и исторический центр Илийской Казахской автономной префектуры, где мирно сосуществуют представители разных национальностей, включая уйгуров, казахов, русских и ханцев. Город славится своими зелёными улицами, уникальной архитектурой, в том числе районом Liuxing с исторической планировкой, и богатым наследием Великого Шёлкового пути. В завершении поездки участники семинара смогли ознакомиться с экспозициями Синьцзянского международного центра выставок и конференций, в том числе исторического музея народного конгресса Синьцзяна, посетили уникальную постановку в арт-театре Мукам, и, конечно, прогулялись по популярному у туристов гранд-базару.

Источник: ИА Toppres.kz

Эта поездка у многих перевернула представление о Китае и его провинциях как о закрытых или обособленных регионах. Журналисты увидели настоящий Синьцзян с его жителями, их ежедневными делами, узнали историю, культуру, образование, искусство, а главное постигли секреты и особенности многовековой мирной жизни всех народностей великого Китая. Увиденное в Китае свидетельствует о том, что мир и дружба народов Синьцзяна становится импульсом созидательного экономического развития региона, где рост благосостояния народов становится самым важным показателем.

— Для Казахстана соседство с многонациональным и культурным регионом Китая становится большой возможностью для увеличения не только экономической кооперации, но и для социально-культурного взаимодействия. Общность истории, наличие плотных народных контактов, создают благодатную почву для совместных проектов в науке, образовании, культуре и народной дипломатии, — отметил участник семинара из Казахстана, директор ИА Toppress.kz Ержан Багдатов.

70 лет Синьцзян-Уйгурскому автономному району важнейшее событие для всего Центрально-Азиатского региона, в котором народы Центральной Азии видят колыбель истории.



