2 сентября страну шокировала новость об убийстве 14-летнего мальчика в Темирском районе Актюбинской области. Родные Нуржана Сыдыка сообщили, что его безжалостно избили ученики 10 и 11 классов Копинской средней школы Темирского района. 

На скамье подсудимых шесть подростков. Ученика 10-го класса обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», остальных 11-классников — по статьям о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Потерпевшими в суде, кроме сестры погибшего Нуржана Сыдыка, выступали 12 учеников Копинской сельской школы — девятиклассники и десятиклассники.

Как рассказывали родные погибшего, в тот день поздно вечером «старшаки» забили стрелку 9-классникам. Взрослые об этом узнали уже после преступления. Дети признались, что в школе существует «система», на кулаках детей «посвящают» в 9-классники. Нуржана избили в кровь, после чего все разбежались. Мальчишка месяц не дожил до своего 15-летия.

На месте происшествия рядом были 18 школьников. Среди них и мастера спорта. Старшеклассники запретили младшим говорить родителям Нуржана, что он умирает. Запугали всех. Поэтому его не смогли вовремя спасти, рассказала СМИ после предварительного слушания тетя Нуржана Мереке Калдыбаева.

Суд по этому делу начался в марте, он проходил в закрытом режиме.

6 октября подсудимым вынесли приговор. Так, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, трое были приговорены к 6 годам и 8 месяцам колонии. Ещё троим назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Их освободили из- под стражи в зале суда.

Также судья вынесла частное определение в адрес управления образования.