2 сентября страну шокировала новость об убийстве 14-летнего мальчика в Темирском районе Актюбинской области. Родные Нуржана Сыдыка сообщили, что его безжалостно избили ученики 10 и 11 классов Копинской средней школы Темирского района.

На скамье подсудимых шесть подростков. Ученика 10-го класса обвинили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», остальных 11-классников — по статьям о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Потерпевшими в суде, кроме сестры погибшего Нуржана Сыдыка, выступали 12 учеников Копинской сельской школы — девятиклассники и десятиклассники.

Как рассказывали родные погибшего, в тот день поздно вечером «старшаки» забили стрелку 9-классникам. Взрослые об этом узнали уже после преступления. Дети признались, что в школе существует «система», на кулаках детей «посвящают» в 9-классники. Нуржана избили в кровь, после чего все разбежались. Мальчишка месяц не дожил до своего 15-летия.

— На месте происшествия рядом были 18 школьников. Среди них и мастера спорта. Старшеклассники запретили младшим говорить родителям Нуржана, что он умирает. Запугали всех. Поэтому его не смогли вовремя спасти, — рассказала СМИ после предварительного слушания тетя Нуржана Мереке Калдыбаева.

Суд по этому делу начался в марте, он проходил в закрытом режиме.

6 октября подсудимым вынесли приговор. Так, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, трое были приговорены к 6 годам и 8 месяцам колонии. Ещё троим назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Их освободили из- под стражи в зале суда.

Также судья вынесла частное определение в адрес управления образования.