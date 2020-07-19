В мероприятии приняли участие представители системы здравоохранения и органов внутренних дел, которые в течение нескольких месяцев трудятся на передовой, внося весомый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. - В этот непростой для нашей страны период вы несете службу с большой ответственностью и риском для собственного здоровья, спасаете жизни людей, охраняете наш покой, нередко в ущерб собственным семьям. От лица всех жителей региона разрешите поблагодарить вас за добросовестный труд, - сказал Ондасын Уразалин. Глава региона вручил ключи от однокомнатных квартир в мкр «Нур Актобе» врачу-гематологу ОДКБ Даметкен Ергариновой, врачу Актюбинского медицинского центра Айгерим Тукибаевой, медицинской сестре Гульжан Дуйсенкуловой. Жилье также получили участковые инспектора полиции Мейрамбек Жолмагамбетов, Дастан Султангалиев, Александр Бакшанов, Ардак Минжасаров, Руслан Наурызбаев. Отметим, что в рамках программы «Нурлы жер» с 2017 года в мкр. Нур Актобе реализовано 4634 квартир. В основном, здесь проживают работники бюджетной сферы. Затем аким области посетил фармацевтический завод ТОО «ТК-Фарм Актобе», где ежедневно производятся лекарственные средства, антисептики и медицинские изделия, востребованные населением. Мощность предприятия составляет до 6 млн шт таблеток и капсул и до 75 тонн сиропов в год. В рамках выполнения поручения Президента об обеспечении лекарственными средствами аптечных сетей, предприятию выделены дополнительные средства в размере 75 млн тенге на закуп сырья для производства противовирусного препарата «Грипповир». Производство лекарства соответствует всем международным стандартам, по цене оно дешевле аналогов, представленных на рынке, на 42%. Еженедельно здесь планируют выпускать до 5 тысяч упаковок препарата, а в случае необходимости - до 15 тысяч.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.