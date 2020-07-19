Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в республике КВИ диагностировали у 1636 казахстанцев, из них 728 без клинических проявлений. В ЗКО выявлено 103 новых случая, 58 из них бессимптомные. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 258 / 90 город Алматы - 220 / 63 город Шымкент - 47 / 33 Акмолинская область - 50 / 27 Актюбинская область - 23 / 11 Алматинская область - 78 / 52 Атырауская область - 184 / 129 Восточно-Казахстанская область - 133 / 60 Жамбылская область - 121 / 43 Западно-Казахстанская область - 103 / 58 Карагандинская область - 118 / 41 Костанайская область - 55 / 31 Кызылординская область - 49 / 9 Мангистауская область - 2 / 2 Павлодарская область - 92 / 45 Северо-Казахстанская область - 63 / 15 Туркестанская область - 40 / 19 Всего в стране выявлено 70339 заболевших.