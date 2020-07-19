Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории п.Круглоозерное находится 24 хозяйства. Большинство из них занимаются овощеводством. Поэтому у жителей и гостей Уральска есть возможность круглогодично иметь свежие овощи и фрукты на своём столе. - Руководители хозяйств работников берут себе в основном из местного населения. Около 300 приезжих работников. Пять предприятий в поселковом округе занимаются именно тепличным хозяйством, - рассказала заместитель акима п.Круглоозерное Татьяна Сумкина. КХ «Клад» занимается овощеводством с 2003 года. У них несколько земельных участков, на которых расположены теплицы, сады и огород. В этом году было посеяно 13,8 гектара овощных культур. А в 2019 году с площади 10,2 гектара собрали 76,2 тонны овощебахчевых культур при урожайности 72,6 центнера с гектара. - В основном сажаем те овощи и фрукты, на которые есть спрос. Это - помидоры, огурцы, перец, капуста, морковь, яблоки и другие, - поделилась глава КХ "Клад" Марина Кладчикова. На сегодняшний день общая площадь теплиц составляет 11,4 тысячи квадратных метров, также имеется яблоневый сад на площади 2 га. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.