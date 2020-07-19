По словам директора областной палаты Предпринимателей Бакдаулета Ибраимова, сейчас бизнес всестороннее оказывает поддержку и помощь тем, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. -Наши бизнесмены кто-то кормит врачей, кто-то закупает медицинское оборудование, кто-то лекарственные препараты. Все они активные участники республиканской акции «Вирус добра», - отметил директор областной палаты Предпринимателей «Атамекен». Необходимо отметить, что подобные аппараты меценат также передавал в Теректинский район и район Байтерек. Всего на сегодняшний день в городской многопрофильной больнице на лечении находятся 360 человек. Стационар рассчитан на 449 коек.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.