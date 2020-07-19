Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом на онлайн брифинге в пресс-центре РСК сообщил руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров. - На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 8 873 случаев заболевания коронавирусом. За сутки у 177 человек была диагностирована опасная инфекция. По сравнению с предыдущими случаями, это показывает, что количество случаев заболевания COVID-19 за последнюю неделю уменьшилось на 210, - сказал Нурлыбек Кабдыкапаров. Отметим, что на сегодня количество вылечившихся, от общего числа заразившихся коронавирусной инфекцией, составляет 60%. В частности, 5253 человека выздоровело от COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ