Атырауских школьников обеспечат горячим питанием на 1 миллиард тенге

Сегодня аким области Бахтыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ отчитался перед депутатами областного маслихата о проделанной работе за первое полугодие текущего года, сообщает корреспондент портала "Мой "ГОРОД". В преддверии нового учебного года Бахтыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ подробнее остановился на положительных результатах в сфере регионального образования. В настоящее время в Атырауской области ведется строительство 10 школ и 9 детских садов. В частности, в пригородном поселке Бирлик, а также в микрорайоне "Нурсая" уже началось возведение 2 дошкольных учреждений на 280 мест каждое. Как стало известно, в Атырауской области имеется 11 аварийных школ. Их заменят новыми объектами образования - одна школа будет сдана в эксплуатацию в этом году, строительство четырех школ идет полным ходом. Строительство остальных объектов начнется до конца текущего года. - Также в новом учебном году будут обеспечены бесплатным горячим питанием свыше 37 тысяч учеников начальных классов, а также дети из малообеспеченных семей. На эти цели из бюджета области выделено 935 миллионов тенге. В этом же году своих первых учеников примет и "Назарбаев Интеллектуальная школа", - рассказал Бахтыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ.