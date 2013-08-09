Иллюстративное фото с сайта www.agroalem.kz
9 августа текущего года на 16 сессии маслихата Атырауской области аким области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ отчитался за первое полугодие, пишет газета «АкЖайык».
Что ожидает очередников?
Отчет по формату традиционно наполнен цифрами. Например, за прошедшие 6 месяцев объем промышленного производства составил 2 трлн 257 млрд тенге. Было произведено 16,1 млн тонн нефти и 7,4 млрд кубических метров газа (согласно приросту 8,1 и 3,6 %). Инвестирование основного капитала составило 479,8 млрд тенге.
Цифры по строительству жилых домов будут интересны для стоящих в очереди и молодых семей. Был введен в эксплуатацию жилой дом площадью 222,4 тысячи квадратных метров, в том числе 32 тысячи квадратных метров на 495 квартир были построены на бюджетные средства.
- В будущем году в эксплуатацию будут введены 22 дома на 1 005 квартир, - сказал аким области. - Среди них по системе жилищного накопления – 3 дома на 135 квартир, для очередников – 14 домов на 636 квартир, для молодых семей – 5 домов на 234 квартир. Строительство остальных 24 домов продолжится в следующем году. Также на средства республиканского бюджета запланировано строительство следующих объектов: на 2,1 млрд тенге 30 арендных домов на 1 350 квартир, на 2,6 млрд тенге по системе жилищного накопления 16 домов на 780 квартир, на 2,5 млрд тенге инженерно-коммуникационный объект.
Местная продукция
Субъекты малого и среднего бизнеса произвели продукцию на сумму 242 млрд тенге (примерно одна десятая часть промышленного производства). Продукция сельского хозяйства по сравнению с прошедшим годом снизилась на 0,6 % - 14,6 млрд тенге. При подсчете голов скота причиной стали прежние ошибки. В текущем году 12 из 13 водопойных источников были заполнены. Это дало возможность для увеличения объемов посева: картофеля – с 57 гектаров до 940, овощных культур – с 300 гектар до 1 600. Аким области остановился на вопросе субсидирования неоплаты земледельцами полива за 2011 год:
- Данные средства были возвращены государству осенью 2011 года по причине неосвоения и несвоевременного сбора документов аграриями. Сейчас принято решение о возмещении обещанной им суммы с резерва областного бюджета.
С 2007 года площадь капельного орошения выросла в 9 раз и достигла 635 гектаров. В сельских округах города заканчивается строительство двух теплиц общей площадью 2,5 гектаров, принадлежащих ИП «Жумагалиев» и ТОО «Алаша Атырау».
В целях установления цен на продукты питания в фонд было закуплено 15 видов продуктов питания на сумму в 105 млн тенге. Для стабилизации цен поставщиками и реализаторами были подписаны 224 меморандума. «Атырау» БТК составила фьючерсный договор о закупе с 18 крестьянских хозяйств картофеля, лука, капусты, свеклы на сумму 209, млн тенге.
Инвентаризация 2 млн гектаров сельскохозяйственных земель в 2011-2012 годах дало возможность возвратить в государственный фонд 275 тысяч гектаров неиспользованных земель.
Есть работа?
Объем налоговых и других поступлений в прошедшем полугодии составило 231,2 млрд тенге, это превысило запланированный объем на 9% и в республиканский бюджет в несколько раз, а в национальный фонд РК область перевела 857 млрд тенге, это больше на 8,7%.
Уровень безработицы по области составил 5%, это меньше республиканского уровня на 0,2%. В текущем году было открыто 7 488 новых рабочих мест, 5 405 из них постоянные, 2 083 – временные. В первом полугодии в связи с окончанием строительства завода «Болашак» в Карабатане было сокращено 1 398 человек. 922 из них – жители области. Во втором полугодии на заводе «Болашак» будут сокращены 1,3 тысячи человек, на проекте «Кашаган» - 5,4 тысяч человек. 1 236 человек были привлечены к работе в проекте совершенствования АНПЗ, в компании «ИскерКазСтройСервис» и «Темиржолкурылыс» на строительство железнодорожного вокзала станции Батыс Ескене. К концу года данные предприятия планируют трудоустроить еще 760 человек. Еще 1,5 тысячи человек будут трудоустроены, одну тысячу человек планируется трудоустроить на открывающихся по программам «Дорожная карта бизнеса-2020» и Программе индустриального развития предприятий. ТОО «Тенгизшевройл», в случае начала реализации проекта расширения «Болашак», трудоустроит еще 1,6 тысячи человек.
Школы и больницы
1 сентября в городе Кульсары откроет свои двери новая школа, рассчитанная вместить 624 учащихся. Продолжается строительство 10 школ и 9 детских садов. В текущем году в поселке Бирлик и микрорайоне «Нурсая» в городе Атырау начнется строительство двух детских садов.
По области в аварийном состоянии находится 11 школ. Строительство новой школы на месте одного из них близится к завершению, строительство еще 4-х продолжается, строительство остальных 6 также должно начаться в этом году.
В прошедшем году 37 тысяч учащихся начальных классов были обеспечены горячим питанием. В данных целях в бюджет 2013 года было направлено 935 млн тенге.
В 142 школы и колледжи были приобретены компьютеры на 290 млн тенге. На обновление материальных баз школ, в которых были проведены капитальные ремонты, было потрачено 200 млн тенге. На 100 млн тенге было приобретено спортивное оборудование.
В Кульсары продолжается строительство районной центральной больницы на 250 коек. Объект будет введен в эксплуатацию в ноябре 2013 года. Также было завершено строительство дополнительного здания на 110 коек областной детской больницы. Продолжается строительство инфекционной больницы на 180 коек и СПИД-центра.
В районах началось строительство 5 семейно-лечебных амбулаторий. Планируется начало строительства еще 6 амбулаторий и одного фельдшерского пункта. В области зарегистрировано улучшение демографических показателей: средняя продолжительность жизни атыраусцев увеличилась с 69,3 года до 69,9 лет.
Молодежь и спорт
Для студентов введен 50-процентный льготный проезд в общественном транспорте. В сентябре текущего года планируется начать строительство дома на 240 квартир для сирот и нуждающихся в социальной помощи. В рамках программы «Доступное жилье-2020» планируется выделить 234 квартиры молодым семьям. Также по проекту «Жас Отан» молодым семьям будет предоставлено 94 квартиры по льготным условиям кредитования.
В текущем году из областного бюджета спорту выделено 3 млрд 141 млн тенге. 63 процента из них было направлено на развитие массового спорта. Осенью под руководством предпринимателя Онербека ЖАНАБАЛА будет создан клуб национальных видов спорта. Разрабатывается проект строительства ипподрома. Собирается команда национальной игры «Кокпар».
Дороги и улицы
На 81,7 километре автомобильной дороги Атырау-Индер ведется капитальный ремонт. Завершен капитальный ремонт дороги при въезде в село Бейбарыс Махамбетского района и шоссейной дороги Миялы-Сагыз, начат ремонт дороги Миялы-Карабау. В этом году будет отремонтировано 15 километров этой дороги. Продолжается асфальтирование внутренних дорог районного центра Миялы.
Рассматриваются проекты капитального ремонта дорог при въезде в села Алга, Ортакшыл, Акжайык и Сарайшык Махамбетского района, сел Кульсары-Аккиизтогай, Косшагыл Жылыойского района, внутренних дорог сел Тущыкудык, Х.Ергалиев Исатайского района, поселка Махамбет и строительство пешеходного перехода над железнодорожным полотном в селе Сагыз Кызылкогинского района. Сразу после утверждения проекта планируется начать строительство моста через реку Жайык в селе Махамбет и внутренних дорог в селах Махамбет, Акжайык, Тущыкудык и Х.Ергалиев.
Трудный лифт
Аким области ответил на вопросы депутатов.
- Когда будут асфальтированы улицы поселка Балыкшы города Атырау?
- В настоящее время проводится капитальный ремонт 5 улиц протяженностью 2,4 километра в селе Акжайык, который прежде назывался Холодильником. Сейчас разрабатываются проектные документы на капитальный ремонт еще улиц протяженностью 2,5 километра в данном поселке.
- Все 18 колледжей в области готовят учащихся по специальностям, которые не востребованы на рынке труда. Нельзя ли сократить количество не отвечающих требованиям колледжей?
- В области 23 колледжа, 5 из них – частные, обучают по 47 специальностям. Некоторые из них находятся в районных центрах. В колледжах области ежегодно получают знания 16 тысяч детей. Да, некоторые из данных учебных заведений готовят специалистов по одинаковым профессиям. Если мы закроем некоторые из них, тогда детям придется получать знания вдали от родного дома. А наши колледжи не обеспечены общежитиями. Сейчас проектируется строительство общежитий к 6 колледжам.
- Не работают лифты в двух 9-этажных домах в «Авангарде»...
- Все лифты в микрорайоне «Алмагуль» в настоящее время работают. Кроме 16-этажных домов №№17, 19, 12, жители которых не дали полного согласия на оплату замены лифта. Жители нижних этажей заявили, что они не пользуются лифтом вообще. От жителей микрорайона «Авангард» мне заявления не поступало…
По словам акима города Серика АЙДАРБЕКОВА, не работает лифт в одном подъезде 9-этажного дома в микрорайоне. Для замены лифта по программы термовосстановления необходимо согласие 70 процентов жильцов. В данной проблеме жильцы остальных двух подъездов дома заявили категорически протест в оплате для соседей.
По материалам газеты «Акжайык»