В сельских округах, за исключением Березовского и Успеновского, главы остались прежними. А акимом Аксая стал директор ГКП «АКСАЙЖЫЛУКУАТ» Кайрат УТЕГЕНОВ. За него депутаты отдали 12 голосов, за АБАТОВА не было ни одного голоса, и 1 голос был отдан за директора школы КАДЫРГАЛИЕВУ.