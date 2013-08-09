В ЗКО началась сельская спартакиада "Ак Бидай"

Сельская спартакиада проводит раз в 4 года. В этом году соревнования по 14 видам спорта проводятся в поселке Чапаево Акжайыкского района. Спортсмены из 12 районов приехали попробовать свои силы в 6 конных видах спорта, а также в минифутболе, волейболе, тогыз-кумалаке, шашках, гире, армрестлинге и в казахша курес. - Соревнования у нас будут проходить три дня, - сообщил заместитель главного судьи 5-й сельской спартакиады "Ак Бидай" Александр ЧЕРНОВ. - 8 августа будет официальное открытие спартакиады, а уже 10-го будут подведены итоги. Хочется отметить хороший заезд, команды выставлены по всем 14 видам спорта, даже в национальной игре кокпар было выставлено 9 команд, хотя это игра очень сложная. Самая большая команда у хозяев - у Акжайыкского района. Большая делегация приехала также из Бурлинского и Жанибекского районов. По сравнению с последней спартакиадой произошли небольшие изменения, в этом году не будет президентского многоборья и легкой атлетики. Официальное открытие посетили аким области Нурлан НОГАЕВ и начальник управления физической культуры, туризма и спорта Азамат БЕКЕТОВ. - Победителей в конных видах спорта ждут денежные премии, а в остальных видах спорта спортсменов ждут медали, грамоты и ценные призы,- сообщил начальник управления спорта Азамат БЕКЕТОВ. Официальное открытие началось с почетного шествия спортсменов из 12 районов области, всего приехало 820 человек. После приветственных слов заслуженный тренер республики и мастер спорта СССР Аскар ШУРАЕВ передал факел с огнем спартакиады своему ученику, который зажег огонь спартакиады. Участников спартакиады и гостей поздравил Нурлан НОГАЕВ. Приехавшие спортсмены показали мастер-класс в таэквандо и каратэ. Юные каратисты летали в воздухе и сбивали шары, а таэквандисты показывали чудеса боевого искусства. После небольшой концертной программы официальная часть была закрыта, а спортсмены отправились готовиться к предстоящим соревнованиям. Ведь после сельской спартакиады в поселке Чапаево их ждут республиканские сельские соревнования в городе Шымкенте, которые должны состоятся уже этой осенью. Видео Серика Нихова