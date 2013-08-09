Фото с сайта moneyball.info Фото с сайта moneyball.info В этом году в Атырау отмечается увеличения количества административных правонарушений, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В основном это мелкое хулиганство. Как отмечают прокуроры, к мелкому хулиганству относятся нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к людям, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, выброс коммунальных отходов в неустановленных местах. - С начала года в специализированном административном суде Атырау было рассмотрено 7496 административных дел, в том числе за мелкое хулиганство - 2412, - сообщил помощник прокурора города Атырау Ерлан КУТКОЖА. За подобные неправомерные действия нарушитель привлекается к штрафу в размере от трех до десяти расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток. - По статье за мелкое хулиганство с начала года в административном суде рассмотрено 2412 дел, из них к аресту было привлечено 1792 нарушителя, - уточнил Ерлан КУТКОЖА.