В Уральске прошли Абаевские чтения

Накануне дня рождения великого казахского классика Абая КУНАНБАЕВА на главной площади города прошли ежегодные Абаевские чтения. - Ежегодно мы проводим такое торжественное мероприятие, чтобы почтить память народного акына, - рассказал директор Централизованной библиотечной системы г. Уральска Гуляим АКАШЕВА. - Сегодня в чтении примут участие писатели и поэты Акуштап БАКТЫГЕРЕЕВА, Кайрат ЖУМАГАЛИЕВ, Энгельс ГАББАСОВ, Жайсан АКБАЙ и многие другие известные люди нашего края. Приятно, что в этом мероприятии активно стали принимать участи и школьники. В память о любимом поэте ребята сегодня будут читать его знаменитые произведения, а также прозвучат песни в исполнении певца областной филармонии Айбара ХАЙЫРКАНОВА.