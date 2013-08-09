Помощник акима Уральска стал сельским акимом

В Уральске выбрали акимов сельских округов. Сегодня депутаты городского маслихата Уральска выбрали акимов поселков Круглоозерное и Зачаганск, а также Желаевского сельского округа. Сегодня 19 депутатов городского маслихата выбирали акимов поселков и сельских округов. К 9 часам председатель городской избирательной комиссии Айгуль ТУКЕШЕВА рассказала о правилах голосования, затем выборщикам напомнили список кандидатов, коих на три места претендовало 9 человек. На выборы акимов пришли все 19 депутатов городского маслихата. Выборы акимов сел и поселков от любых других отличались лишь тем, что выборщикам было выдано по три бюллетеня - по каждому избирательному округу. После того, как 19 депутатов опустили бюллетени в урну, начался пересчет голосов. Акимом поселка Круглоозерное единогласно избран Мирболат НУРЖАНОВ, помощник акима Уральска Алтая Кульгинова. Также единогласно акимом поселка Зачаганск избран Курмангалий БАЙГАРЖАНОВ, ранее занимавший пост акима в этом поселке. Главой Желаевского сельского округа выбрали Тимура АШИГАЛИЕВА, уже бывшего акима поселка Деркул. Нужно отметить, что на выборах акима Желаевского сельского округа по одному голосу было отдано за двух других кандидатов - ТУЛЕГЕНОВА и ЕСПОЛОВА. Депутаты рассказали, что сделали свой выбор, «учитывая личностные характеристики кандидатов, и представленные ими программы дальнейшего развития округа».