Американские спецслужбы решили избавиться от сисадминов
Фото: Andrew Burton / Getty Images North America / AFP Агентство национальной безопасности США 8 августа заявило о планах по увольнению 90 процентов системных администраторов, сообщает Huffington Post. Их работу будут выполнять компьютеры. Как пояснил директор АНБ Кит Александер на конференции, посвященной кибербезопаности, таким образом агентство хочет сократить количество людей, имеющих доступ к секретной информации. О связи этих мер с делом Сноудена Александер не упомянул, однако подчеркнул, что работа спецслужб основана на доверии к людям, имеющим доступ к секретным данным. Сотрудники, которые не оправдывают этого доверия, могут, по его словам, нанести стране огромный ущерб. Александер рассказал, что в настоящее время в АНБ работают около тысячи системных администраторов, и большую часть из них можно заменить с помощью новейших технологий. Это, по словам директора АНБ, сделает компьютерные сети более устойчивыми и безопасными. В качестве дополнительной меры безопасности, по словам Александера, в АНБ недавно было введено правило, обязывающее системных администраторов при обработке секретной информации работать в присутствии коллеги. Эдвард Сноуден в прошлом работал системным администратором по контракту с АНБ, а также сотрудничал с ЦРУ. В начале июня 2013 года он рассказал СМИ о программе американских спецслужб PRISM, которая позволяет отслеживать телефонные переговоры и электронную переписку частных лиц. Также он рассказал, что эта программа реализовалась с санкции секретных судов и специальных парламентских комитетов. Власти США заявили, что Сноуден нанес значительный ущерб безопасности США и обвинили его в разглашении секретных данных. К этому времени Сноуден уже находился в Гонконге. В конце июня он прилетел в Москву и провел в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево» около 40 дней, пока 1 августа российские власти не предоставили ему временное убежище сроком на год. После этого он покинул аэропорт. 7 августа, президент США Барак Обама отменил встречу с Владимиром Путиным из-за отказа властей РФ выдать Сноудена США. lenta