Фото: Vincent Jannink / ANP / AFP Фото: Vincent Jannink / ANP / AFP Голландский фермер Эрик Стехинк установил на территории своего хозяйства пластиковую горку, которую приобрел в аквапарке, пишет Metro. Горка предназначена для свиней, которые освоили новинку довольно быстро. Несколько изданий опубликовали фотографии животных, радостно катающихся на горке. Ведет она не в бассейн, как в аквапарках, а в лужу с грязью, где свиньи очень любят проводить время. Животные фермера с удовольствием проводят время и на самой горке, и в луже. По словам Стехинка, он купил горку после того, как сам посетил аквапарк. Его впечатлили катавшиеся с горок люди, и он решил, что его питомцам такое тоже может понравиться. Некоторые специалисты считают, чем лучше условия, в которых содержатся сельскохозяйственные животные, тем лучше это сказывается на продукции, которую они дают. Например, коровы, которые в стойле слушают классическую музыку, способны давать после таких сеансов повышенное количество молока. Источник: lenta