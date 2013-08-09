Трюкач выбрался из закрытого ящика в полете
Фото: Joe Silva / AP Американский трюкач, иллюзионист-«эскапист» Энтони Мартин выбрался из сброшенного с самолета запертого ящика во время свободного падения. После того, как ему удалось вскрыть короб, он раскрыл парашют и приземлился, пишет Reuters. Трюк был продемонстрирован 47-летним экстремалом во вторник, 6 августа. По словам самого 47-летнего Мартина, он очень рад, что трюк получился, что ему удалось выбраться и удачно приземлиться. При этом он признался, что во время фокуса больше беспокоился за своих партнеров, которые помогали ему в полете, чем за себя. Во время трюка руки Мартина, который специализируется на освобождении из разных ловушек, были скованы наручниками и пристегнуты к цепи на поясе иллюзиониста. Ящик был сброшен с самолета над полем неподалеку от Чикаго. В полете его придерживали двое других скайдайверов. По инструкции, они не должны были оказывать помощь Мартину, если бы у него не получилось удачно выполнить стоявшую перед ним задачу. У трюкача было примерно 40 секунд для того, чтобы освободиться, а затем вскрыть ящик и воспользоваться парашютом для приземления. Ассистенты Мартина заявили, что были уверены в успехе, однако отметили, что трюк был крайне опасным. Энтони Мартин увлекается освобождением из оков с детства. Впервые он сумел снять с себя наручники без использования ключа в десятилетнем возрасте. За свою карьеру он выбирался из запертой тюремной камеры, стального сейфа, смирительной рубашки, клетки, установленной под водой, и так далее. lenta