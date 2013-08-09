Фото с сайта polisgid.ru Фото с сайта polisgid.ru 7 августа на пересечении улиц Жарбосынова - Тайманова произошло двойное ДТП, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 60-летний водитель грузовика марки «ЗИЛ» при неосторожном развороте столкнулся с идущей на встречу машиной марки «ВАЗ-2115», за рулем которой находился 24-летний парень. В результате аварии пострадал также автомобиль марки "Опель" с которой столкнулась "пятнашка". - К счастью, обошлось без жертв. Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» госпитализирован в областную больницу, водители же «ЗИЛа» и "Опеля" после осмотра врача отпущены домой, - уточнила пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА.