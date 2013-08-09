Фото с сайта gorod48.ru Фото с сайта gorod48.ru В присвоении крупной суммы денег суммой почти в 1 миллион тенге обвиняется кассир одной из букмекерской конторы города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. - 8 августа в ГОВД обратилась владелица букмекерской конторы с заявлением о том, что одна из сотрудниц заведения, работавшая кассиром, похитила месячную выручку на сумму свыше 1 млн тенге, - сообщила пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Воровкой оказалась 26-летняя местная жительница. В настоящее время девушка отпущена под подписку о невыезде. Материалы по данному факту готовятся в суд в упрощенном порядке.