Фото: tuoitrenews.vn Фото: tuoitrenews.vn В труднодоступных джунглях в центральной части Вьетнама обнаружены 82-летний мужчина и его 42-летний сын, сообщает в четверг, 8 августа Tuoitrenews. Пожилого мужчину по имени Хо Ван Тан и его сына Хо Ван Лана случайно заметили местные жители, которые обратились к местным властям. В итоге в джунгли были вызваны спасатели, которые 7 августа повстречали отшельников. Мужчины были одеты в повязки, сделанные из коры деревьев, они жили в хижине, построенной в ветвях дерева на высоте пяти метров. Из-за продолжительной изоляции и отец, и сын практически не говорят на языке вьетнамской народности кор, к которой они принадлежат. В ходе расследования выяснилось, что более 40 лет назад у Хо Ван Тана была семья, которая погибла в результате взрыва на шахте. В результате происшествия мужчина лишился супруги и двух других детей, а также испытал сильное потрясение. Предположительно, после этого инцидента вьетнамец решил ограничить все свои контакты с цивилизацией. Вместе с сыном он занимался собирательством и, предположительно, выращивал кукурузу. lenta