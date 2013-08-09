фото с сайта real.nn.ru фото с сайта real.nn.ru Около 3,5 тысчи квартир для молодых семей будет построено в 2013 году по программе "Доступное жилье-2020", сообщает primeminister.kz. АО «Жилстройсбербанк Казахстана» заключил соглашения с местными исполнительными органами на строительство жилья для молодых семей в рамках программы «Доступное жилье-2020». Об этом сообщил управляющий директор ЖССБК Мурат Шарипов. «На сегодняшний день с местными исполнительными органами заключены соглашения на строительство 62 жилых домов на 3,5 тысяч квартир для молодых семей», - сказал он. Как он пояснил, на сегодняшний день профинансированных объектов еще нет, но в конце года молодые семьи уже получат жилье. Как известно, расчет баллов и формирование очередности осуществляют акиматы, а задача банка подтверждать платежеспособность и заключать договор о жилстройсбережениях. В целом, до конца года запланировано строительство 2 домов на 120 квартир в Алматинской области, 1 дом на 216 квартир в Северо-Казахстанской области, в Костанайской области 7 домов на 352 квартиры, в Атырауской – 234 квартиры, Карагандинской - 154 квартиры и т.д. today.kz