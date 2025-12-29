Для этого понадобилось более десяти пожарных машин.

Флешмоб состоялся на въезде в город Уральск. На сбор елки из 16 пожарных машин и девяти единиц легкового транспорта ушло около четырех часов, рассказали в ДЧС ЗКО. Таким образом спасатели региона решили поздравить жителей ЗКО с наступающим 2026 годом.