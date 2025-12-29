По данным исследования TALIS-2024 Казахстан занял 2-е место среди стран по признанию труда учителей.

В Казахстане по итогам проведённых реформ уровень удовлетворённости педагогов условиями труда достиг 95%. Об этом сообщил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК Серик Аширов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, за последние годы в организациях образования были созданы более благоприятные условия для работы педагогов и обучения учащихся. В частности, введены ограничения на привлечение учителей к несвойственной им деятельности, усилена правовая защита, приняты меры по улучшению условий труда.

Эффективность реформ подтверждают и результаты международных исследований. Согласно данным исследования TALIS-2024, опубликованного Организацией экономического сотрудничества и развития, Казахстан занял 2-е место среди стран по признанию труда учителей и вошёл в пятёрку государств с самым высоким уровнем удовлетворённости педагогов заработной платой.

— Если в 2018 году лишь 39% учителей были довольны уровнем оплаты труда, то в прошлом году этот показатель вырос до 71%. Сегодня административная нагрузка на педагогов значительно снизилась, что позволило им больше времени уделять качеству образования, воспитанию детей и взаимодействию с родителями. В результате уровень удовлетворённости условиями труда составил 95%, — отметил Серик Аширов.

Нарушений прав педагогов стало в три раза меньше

Также сообщается, что после принятия закона «О статусе педагога» количество нарушений прав учителей сократилось в три раза. Если в 2020–2022 годах было зарегистрировано 111 подобных фактов, то за последние три года — лишь 38.

По словам спикера, по случаям неуважения к педагогам, включая оскорбления в СМИ и социальных сетях, территориальные департаменты возбудили 12 административных дел в отношении родителей учащихся. Это подтверждает реальное правоприменение норм закона.

Готовятся поправки в закон «О статусе педагога»

В Министерстве просвещения также разрабатываются поправки в закон «О статусе педагога», направленные на дальнейшее усиление защиты прав учителей. В частности, предлагается ввести ответственность родителей за безопасность ребёнка во внеурочное время, расширить гарантии прав педагогов, ограничив их ответственность рамками исполнения служебных обязанностей, а также усилить административную ответственность за нарушение прав педагогов.