Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов высказался по поводу проекта кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", который накануне во втором чтении одобрили депутаты Мажилиса Парламента. Глава Минздрава отметил, что вакцинация в Казахстане не станет принудительной после его принятия. - Вакцинация в Казахстане не является и не станет принудительной. Как и во всём мире, в нашей стране будут добровольные и обязательные вакцины. Но в каждом случае действует и остаётся право родителей на информированное согласие или отказ от вакцинации. Нет никаких норм, ограничивающих права непривитых детей. Есть только одна норма, обеспечивающая коллективный иммунитет, то есть защиту здоровья всех детей, посещающих детские сады, – отметил Елжан Биртанов. Министр отметил, что в 2019 году в Казахстане прививки сделали 4,8 млн детей, отказов было всего 6003 (0,12%). - Из 4,8 млн привитых всего лишь у 143 отмечались неблагоприятные проявления (повышение температуры, припухлость, покраснение кожи), а это 0,003%. Смертей – 0. Цифры говорят сами за себя. Каждая вакцина проходит многоэтапную проверку на безопасность, эффективность и качество, – отметил Елжан Биртанов. Глава Минздрава чётко ответил на вопрос о том, останется ли у казахстанцев право на отказ от вакцинации детей после принятия Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения": окончательное решение по поводу вакцинации, как и прежде, смогут принимать родители.