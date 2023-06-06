— Девушкам она обещала перспективу найти «спонсоров», завести нужные знакомства, увидеть мир и легко устроить свою судьбу. Вступление в группу стоило 300 долларов, при этом за проявленную неактивность каждую неделю производилось удаление из группы. За оказанное сводничество фигурантка забирала 40% с полученных от клиента денег, остальное получала девушка, оказавшая интимную услугу. Стоимость «встречи» варьировалась от 500 тысяч тенге за один час, — рассказали правоохранители.

Изображение Christine Sponchia с сайта Pixabay В МВД Казахстана сообщили о задержании организатора сети «элитных эскортниц». 25-летняя подозреваемая устраивала секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности.Сводница в прошлом году заработала более 209 миллионов тенге. К слову, она Instagram-блогер с аудиторией более 100 тысяч подписчиков. В сети она делилась фотографиями роскошной жизни. При этом, подчеркнули в полиции, официальной работы не имела. При обыске у неё нашли разоблачающий бизнес ежедневник, документы на недвижимость, зеркало с остатками белого порошка, скрученные купюры, ключи от Lexus ES 250 и Toyota Camry 70, 1.72 грамма мефедрона. Подозреваемой инкриминируют статьи за сводничество и хранение наркотиков. Она взята под стражу. Девушке грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

bU9uy-vFGts

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.