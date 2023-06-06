— Ликвидацией последствий занимаются сотрудники и техника ДЧС, а также ЖКХ. Всего работает 22 самосвала, четыре погрузчика и бульдозер, дополнительно направляем ещё один погрузчик. Площадь пожара составила около одного гектара, — говорит Айдос Хамиев, заместитель акима Актобе.Он объяснил, что глубина залегания отходов доходит до 20 метров. Поэтому бороться с огнём можно только путём засыпания песка, чтобы не было доступа кислорода. Шестого июня эти работы планируют завершить. Чтобы решить проблему с возгоранием на полигоне выделено 219 млн тенге. Сейчас готовят договор, чтобы полигон на 42 гектара полностью засыпать песком. Насыпь будет высотой 60 сантиметров. Это должно решить проблему новых возгораний. Работы должны завершить до конца июня. На свалке есть новые карты на 12 гектаров, в дальнейшем отходы будут складировать на них. — В каком районе вы сами живёте и ощущали ли вы запахи, которые были от возгорания? – поинтересовались у замакима Актобе журналисты. — Я тоже живу в этом городе. Запах ощущался во всех районах. Роза ветров была в основном в сторону Мартука, Курашасая и Курайли, но направление ветра менялось, поэтому дымом охватило разные части города. К тому же стояла жара, — ответил Айдос Хамиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
Вам может быть интересно
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.