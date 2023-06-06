Полигон ТБО находится рядом с городом и при любом возгорании, которые нередки, микрорайоны накрывают дым и вонь, передаёт портал «Мой ГОРОД». Два дня в Актобе стоял смог Фото: акимат Актюбинской области Последнее возгорание произошло третьего июня. По словам Турара Кужанова, руководителя отдела департамента экологии, специалисты их лаборатории побывали на месте, сделали замеры. В атмосфере отмечается превышение диоксида углерода в 4.1 раза, диоксида азота — в 16 раза и диоксида серы — в 13 раз. Назначена проверка ТОО «Табыс Актобе», к которому относится полигон. По итогам проверки ответственный понесёт наказание по закону.
— Ликвидацией последствий занимаются сотрудники и техника ДЧС, а также ЖКХ. Всего работает 22 самосвала, четыре погрузчика и бульдозер, дополнительно направляем ещё один погрузчик. Площадь пожара составила около одного гектара,  — говорит Айдос Хамиев, заместитель акима Актобе.
Он объяснил, что глубина залегания отходов доходит до 20 метров. Поэтому бороться с огнём можно только путём засыпания песка, чтобы не было доступа кислорода. Шестого июня эти работы планируют завершить. Чтобы решить проблему с возгоранием на полигоне выделено 219 млн тенге. Сейчас готовят договор, чтобы полигон на 42 гектара полностью засыпать песком. Насыпь будет высотой 60 сантиметров. Это должно решить проблему новых возгораний. Работы должны завершить до конца июня. На свалке есть новые карты на 12 гектаров, в дальнейшем отходы будут складировать на них. — В каком районе вы сами живёте и ощущали ли вы запахи, которые были от возгорания? – поинтересовались у замакима Актобе журналисты. — Я тоже живу в этом городе. Запах ощущался во всех районах. Роза ветров была в основном в сторону Мартука, Курашасая и Курайли, но направление ветра менялось, поэтому дымом охватило разные части города. К тому же стояла жара, — ответил Айдос Хамиев.

Фарида ЗАРИП