По данным «Казгидромета», шестого июня на севере ЗКО ожидаются сильный дождь, гроза и град. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. На Уральск обрушился град (фото, видео) Иллюстративное фото из архива «МГ» На большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +31..+33 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +34..+36 градусов. Ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +14..+16 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 7 метров в секунду
